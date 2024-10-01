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ООО «Брикс Фарма» оштрафовано на 500 тыс. рублей

15:04 | 01.10.2024 | Общество

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Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Брикс Фарма» постановлением мирового судьи оштрафовано на 500 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

ООО «Брикс Фарма» оштрафовано на 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установила, что генеральный директор ООО «Брикс Фарма», действовавший от имени и в интересах вышеуказанного юридического лица, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью в здании одного из медицинских учреждений 5 апреля 2024 года передал заведующей аптекой этого учреждения денежные средства в размере 78 тыс. рублей за совершение действий в интересах ООО «Брикс Фарма», а именно за создание преимуществ при выборе поставщика лекарственных препаратов. Должностное лицо медицинского учреждения сообщило о совершении коррупционного преступления в правоохранительные органы и после передачи незаконного вознаграждения противоправные действия взяткодателя были пресечены. [...] Прокуратура Октябрьского района города Пензы возбудила в отношении ООО «Брикс Фарма» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. [...] Постановлением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что постановление в законную силу не вступило.

«Генеральный директор фармацевтической компании осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий) к наказанию в виде штрафа в размере 1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.

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