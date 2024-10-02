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В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев

10:34 | 02.10.2024 | Общество

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Заречный, 2 октября 2024. PenzaNews. 45 жителей Заречного отправятся служить в рамках осеннего призыва. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего от нашего города отправятся служить 45 ребят, в том числе, как и обещал, в наши подшефные части на Балтийском флоте и в Сызрани. В целом по стране сейчас готовятся на службу в армии 133 тыс. призывников, из них тысяча — жители нашего региона», — написал глава ЗАТО в своем Telegram-канале в минувший вторник, 1 октября.

По словам Алексея Костина, он дал напутствие зареченцам, которые первыми пришли на заседание призывной комиссии.

«Повторю его для всех, кто станет новобранцем: «Армия учит мужчину самому главному: правильно ставить цели и концентрироваться на их достижении. Впереди у вас будет целый год, чтобы научиться защищать себя, свою семью, свою страну. [...] И будьте уверены: когда вернетесь, город поможет вам и с профориентацией, и с работой», — подчеркнул он.

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