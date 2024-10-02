В Пензе отработали действия по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении Общество

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники ФСИН, Росгвардии и МВД приняли участие в сводном тактико-специальном учении по отработке действий по пресечению массовых беспорядков на территории исправительного учреждения в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН России.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«В ходе учения по тревоге был поднят личный состав УФСИН и собран оперативный штаб. [...] Практическая часть учений проходила на территории Пензы, где и был оборудован палаточный лагерь сводного отряда. Участники учения отработали действия по ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в завершение врио начальника УФСИН России по Пензенской области Владимир Якимов вручил благодарственные письма представителям ведомств, принявших участие в тактико-специальном учении.