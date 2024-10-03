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В Пензе начали работу над третьим томом Книги памяти

10:04 | 03.10.2024 | Общество

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Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Управление культуры Пензы приступило к сбору информации для создания третьего тома Книги памяти, в него планируется включить сведения об участниках Великой Отечественной войны, которые родились в областном центре и были призваны отсюда.

В Пензе начали работу над третьим томом Книги памяти

Фото: Penza-gorod.ru

«В каждой семье есть свой герой. Все желающие могут дополнительно предоставить нам рассказ о своем родственнике, копии фотографий, солдатских или офицерских книжек, похоронных извещений, наградных документов, писем. Обработанный материал будет добавлен в третий том Книги памяти», — сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в минувшую среду, 2 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, впервые Книга памяти была издана в год 50-летия Великой Победы. Электронная версия доступна на сайте мэрии.

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