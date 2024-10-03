Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к выполнению задач СВО — военком Пензенской области Общество

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции. Об этом заявил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в ходе брифинга, посвященного осеннему призыву на военную службу, который состоялся в правительстве региона в четверг, 3 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Осенний призыв ведется в плановом порядке в установленный законодательством Российской Федерации срок — с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Этой осенью из Пензенской области планируется отправить порядка 1 тыс. призывников. [...] Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие службу по призыву, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — сказал он.

Андрей Сурков призвал жителей региона использовать только проверенную информацию из официальных источников.

«Информация о призыве размещена на официальном сайте министерства обороны РФ. В разделе «Призывникам» [...] опубликована пошаговая инструкция «От призывника до солдата». Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. В этом разделе также можно подать резюме для дальнейшего отбора. В разделе «Контакты» [...] молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов», — цитирует военкома пресс-служба правительства Пензенской области.