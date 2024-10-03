В историческом центре Пензы установлен павильон, где будет размещен туристско-информационный центр Общество

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Павильон, в котором планируется разместить туристско-информационный центр Пензы, установлен на территории сквера имени М.Ю. Лермонтова. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Побывавшие сегодня в сквере имени М.Ю. Лермонтова горожане могли обратить внимание на новый объект. Это павильон будущего туристско-информационного центра Пензы. Средства на создание ТИЦ были выделены в рамках федерального национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объект внушительных размеров, поэтому, чтобы провезти его по центру города до места установки, потребовалась не только детальная проработка маршрута, но и скоординированная помощь сразу нескольких городских служб. Сработали на «отлично». Павильон занял свое место и готов к началу внутренних отделочных работ», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 3 октября.

Александр Басенко пояснил, что в этом центре можно будет узнать информацию о достопримечательностях Пензенской области, о существующих экскурсиях и о возможности принять в них участие.

«Также посетителям расскажут об историческом, архитектурном наследии региона, его гастрономических особенностях, познакомят с календарем культурных событий. В перспективе появится и сайт туристско-информационного центра», — добавил он.

Глава Пензы проинформировал, что открыть ТИЦ намечено до конца года.

Также, по его словам, в рамках реализации нацпроекта рядом появится современный туалетный модуль.

«Внутренний туризм сегодня становится все популярнее, и подобные объекты открываются во многих российских городах. Неслучайно и место его установки. Сквер имени Лермонтова расположен в историческом центре города и является одной из популярных зон отдыха горожан и гостей Пензы», — отметил Александр Басенко.