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Государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Наша Пенза» будет ликвидировано

18:04 | 03.10.2024 | Общество

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Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Государственное автономное учреждение Пензенской области «Редакция газеты «Наша Пенза» будет ликвидировано. Соответствующее постановление №753-пП подписал председатель регионального правительства Николай Симонов в минувшую среду, 2 октября.

Государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Наша Пенза» будет ликвидировано. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ликвидировать юридическое лицо — государственное автономное учреждение Пензенской области «Редакция газеты «Наша Пенза», [...] функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет правительство Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что заместителю председателя облправительства Олегу Ягову следует провести необходимые мероприятия по ликвидации учреждения в соответствии с законодательством, в частности, ему предстоит в двухнедельный срок подготовить распоряжение об утверждении ликвидационной комиссии.

«Ответственность за осуществление ликвидационных процедур возложить на главного редактора государственного автономного учреждения Пензенской области «Редакция газеты «Наша Пенза» Макарову О.В. [Ольгу Викторовну]», — указано в тексте.

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