В Пензенской области выявлены нарушения при реализации 12 нацпроектов — прокуратура Общество

Пенза, 6 октября 2024. PenzaNews. Нарушения законов при реализации 12 национальных проектов выявлены в Пензенской области с начала 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, установлены нарушения сроков исполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту помещений учреждений здравоохранения, культуры, спортивных залов школ, приемке и оплате работ, не соответствующих условиям контракта», — сказано в пресс-релизе.

В качестве примера в нем приводится ситуация в Шемышейском районе, где нарушение подрядчиком срока завершения работ по капитальному ремонту помещения районной больницы для установки рентгеновской системы привело к невозможности эксплуатации данного оборудования.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», руководитель ООО «Империал» привлечен к административной ответственности в виде предупреждения», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что в Мокшане был выявлен факт приемки работ, не соответствующих условиям контракта: камеры видеонаблюдения, приобретенные в рамках договора на благоустройство общественной территории, были установлены не по адресу места выполнения работ, часть оборудования в эксплуатацию не вводилась.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ [...] бывший глава органа местного самоуправления оштрафован на 20 тыс. рублей. В суд направлено административное исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления устранить нарушения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в деятельности администрации Колышлея были выявлены факты несоблюдения требований бюджетного законодательства.

«В нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Пензенской области, не обеспечено завершение мероприятий по благоустройству общественных территории в рабочем поселке Колышлей и своевременное полное кассовое исполнение предоставленных бюджетных ассигнований. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования работы на объектах завершены, глава администрации рабочего поселка Колышлей оштрафован на 10 тыс. рублей по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов», — поясняется в сообщении.