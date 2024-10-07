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В Бессоновке прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

10:18 | 07.10.2024 | Общество

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на объекте социальной инфраструктуры — администрации Бессоновского района.

В Бессоновке прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, освобождению заложников и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

«Кроме того, в процессе проведенного мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников администрации при совершении террористического акта с территориальными органами УМВД России, ГУ МЧС России и УФСБ России», — добавляется в пресс-релизе.

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