В Бессоновке прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на объекте социальной инфраструктуры — администрации Бессоновского района.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, освобождению заложников и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

«Кроме того, в процессе проведенного мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников администрации при совершении террористического акта с территориальными органами УМВД России, ГУ МЧС России и УФСБ России», — добавляется в пресс-релизе.