В МФЦ на улице Шмидта в Пензе установлен постамат, где посетители могут забрать готовые документы Общество

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Возможность получить готовые документы по результатам оказания некоторых государственных и муниципальных услуг в любое время суток посредством постамата появилась у посетителей МФЦ на улице Шмидта в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Фото: Merp.pnzreg.ru

«Информацию о том, имеет ли услуга опцию дистанционной выдачи результата, можно уточнить у специалиста центра «Мои документы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для получения результата оказания услуги посредством постамата необходимо дать соответствующее согласие.

«Когда документ будет готов к выдаче, гражданину поступит SMS-сообщение со специальным кодом для открытия ячейки. Результат предоставления услуги необходимо будет получить в течение 5 календарных дней. [...] По истечении срока хранения результат услуги будет изъят из постамата и передан в окно выдачи», — поясняется в сообщении.