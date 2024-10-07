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В МФЦ на улице Шмидта в Пензе установлен постамат, где посетители могут забрать готовые документы

17:28 | 07.10.2024 | Общество

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Возможность получить готовые документы по результатам оказания некоторых государственных и муниципальных услуг в любое время суток посредством постамата появилась у посетителей МФЦ на улице Шмидта в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

В МФЦ на улице Шмидта в Пензе установлен постамат, где посетители могут забрать готовые документы

Фото: Merp.pnzreg.ru

«Информацию о том, имеет ли услуга опцию дистанционной выдачи результата, можно уточнить у специалиста центра «Мои документы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для получения результата оказания услуги посредством постамата необходимо дать соответствующее согласие.

«Когда документ будет готов к выдаче, гражданину поступит SMS-сообщение со специальным кодом для открытия ячейки. Результат предоставления услуги необходимо будет получить в течение 5 календарных дней. [...] По истечении срока хранения результат услуги будет изъят из постамата и передан в окно выдачи», — поясняется в сообщении.

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