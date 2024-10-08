22:11:33 Вторник, 8 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителям Пензенской области направлено более 558 тыс. налоговых уведомлений

12:21 | 08.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Более 558 тыс. налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за период 2023 года направлено жителям Пензенской области, в настоящее время рассылка продолжается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФНС России.

Жителям Пензенской области направлено более 558 тыс. налоговых уведомлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без дублирования на бумаге [направлено] более 299 тыс., через личный кабинет на ЕПГУ [едином портале государственных услуг] порядка 6,4 тыс.» — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что сумма имущественных налогов, подлежащая уплате в бюджет, превышает 3 млрд. рублей; сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам, составляет 562,6 млн. рублей.

«Срок уплаты имущественных налогов за 2023 год — не позднее 2 декабря 2024 года», — напоминается в сообщении.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Елена Никишина назначена и.о. министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама