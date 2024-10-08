Жителям Пензенской области направлено более 558 тыс. налоговых уведомлений Общество

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Более 558 тыс. налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за период 2023 года направлено жителям Пензенской области, в настоящее время рассылка продолжается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФНС России.

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«Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без дублирования на бумаге [направлено] более 299 тыс., через личный кабинет на ЕПГУ [едином портале государственных услуг] порядка 6,4 тыс.» — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что сумма имущественных налогов, подлежащая уплате в бюджет, превышает 3 млрд. рублей; сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам, составляет 562,6 млн. рублей.

«Срок уплаты имущественных налогов за 2023 год — не позднее 2 декабря 2024 года», — напоминается в сообщении.