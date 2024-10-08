СУ СКР по Пензенской области и отряд содействия полиции «Тигр» договорились о взаимодействии Общество

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии заключено между следственным управлением СКР по Пензенской области и отрядом содействия полиции «Тигр».

Фото: Penza.sledcom.ru

Подписи под документом поставили руководитель СУ СКР по региону Владимир Игнатенков и командир отряда Алексей Картушин в минувший понедельник, 7 октября.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, в соглашении определен порядок взаимодействия в целях проведения совместных мероприятий, правового просвещения населения, оказания помощи органам предварительного следствия в реализации возложенных полномочий, воспитания у молодежи социальной активности и патриотизма.

В ходе подписания стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества.