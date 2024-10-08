В Пензе, Санкт-Петербурге и Архангельске объявили сбор средств для эвакуации тел пяти альпинистов, погибших в Непале Общество

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Сбор средств для эвакуации тел пяти российских альпинистов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, объявлен в Пензе, Санкт-Петербурге и Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

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Один из погибших — Владимир Чистиков — был членом спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза».

«Трагические новости из Гималаев. При попытке восхождения на вершину Дхаулагири высотой 8 тыс. 167 метров погибли пятеро российских альпинистов: Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Владимир Чистиков. Предварительная причина — срыв связки с высоты 7 тыс. 600. Тела находятся на высоте 7 тыс. 100, обнаружены сегодня при облете вертолетом. Владимир Чистиков — наш товарищ, член нашего клуба, известный пензенский турист и альпинист, единственный в Пензе обладатель почетного звания «Снежный барс», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе СТКП «Пенза» в соцсети «ВКонтакте».