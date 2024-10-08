В Пензе вблизи ДМШ №2 посадили спиреи и туи Общество

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Спиреи и туи посажены вблизи детской музыкальной школы №2 в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Облагораживать эту зеленую зону силами муниципалитета мы начали еще в прошлом году одновременно с капитальным ремонтом здания школы по нацпроекту «Культура». Убрали аварийные деревья, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, привели в порядок подъезд к учреждению, пешеходную дорожку и парковку. Этой осенью [...] подрядчик высадил здесь кусты спиреи и 25 крупномеров туй. Саженцы хвойных деревьев не моложе 6 лет. Их высота — от 3 до 4 метров», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 8 октября.

Александр Басенко добавил, что в ближайшие дни подрядная организация завершит высадку кустарников в скверах имени В.Г. Белинского и «Могилевский дворик».

«Параллельно специалисты приступают к заготовке траншей под кизильник на улице Лядова, 2, и в районе улицы Урицкого», — отметил он.