22:12:06 Вторник, 8 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вблизи ДМШ №2 посадили спиреи и туи

16:22 | 08.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Спиреи и туи посажены вблизи детской музыкальной школы №2 в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе вблизи ДМШ №2 посадили спиреи и туи

Фото: T.me/basenkoAN

«Облагораживать эту зеленую зону силами муниципалитета мы начали еще в прошлом году одновременно с капитальным ремонтом здания школы по нацпроекту «Культура». Убрали аварийные деревья, демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, привели в порядок подъезд к учреждению, пешеходную дорожку и парковку. Этой осенью [...] подрядчик высадил здесь кусты спиреи и 25 крупномеров туй. Саженцы хвойных деревьев не моложе 6 лет. Их высота — от 3 до 4 метров», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 8 октября.

Александр Басенко добавил, что в ближайшие дни подрядная организация завершит высадку кустарников в скверах имени В.Г. Белинского и «Могилевский дворик».

«Параллельно специалисты приступают к заготовке траншей под кизильник на улице Лядова, 2, и в районе улицы Урицкого», — отметил он.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Елена Никишина назначена и.о. министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама