Пензенская область присоединится к экологической акции «Сохраним лес» Общество

Пенза, 8 октября 2024. PenzaNews. Пензенская область присоединится к всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая проводится в шестой раз.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для реализации мероприятий на территории лесного фонда региона для посадки и дополнения лесничествами определены 36 участков ранее созданных лесных культур на площади 49 га. Подготовлено более 60 тыс. штук посадочного материала», — говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В нем уточняется, что первое на территории региона мероприятие в рамках шестого сезона акции состоится в Чаадаевском лесничестве 10 октября.

«В нем примут участие сотрудники лесничеств, а также школьники и волонтеры. Планируется, что в этот день будет высажено около 5 тыс. молодых деревьев», — сказано в тексте.