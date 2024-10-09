В Пензенской области 10 октября будет действовать режим повышенной готовности Общество

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) будет действовать в предстоящий четверг, 10 октября. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов.

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«В связи с проведением деловой игры по теме «Непосредственная подготовка к переводу и перевод Пензенской области к условиям военного времени» [...] ввести с 00.00 10 октября 2024 года и до 23.59 10 октября 2024 года режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории всей Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что координация действий органов власти, предприятий и организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Пензенской области.

В тексте отмечается также, что 10 октября будет организован запуск региональной системы оповещения населения Пензенской области — электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей.