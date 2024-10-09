21:25:34 Среда, 9 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Отремонтирован участок дороги «Кондоль — Шемышейка», проходящий через село Воробьевка

15:00 | 09.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Участок региональной автодороги «Кондоль — Шемышейка» протяженностью более 5 км, проходящий через село Воробьевка Шемышейского района Пензенской области, отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Отремонтирован участок дороги «Кондоль — Шемышейка», проходящий через село Воробьевка

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Сначала подрядчик провел устройство основания автомобильной дороги методом холодной регенерации с добавлением нового материала для укрепления несущей способности. После окончания усиления были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка. Установлены новые знаки. Также был организован заездной карман», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что всего в 2024 году благодаря нацпроекту в Пензенской области удалось отремонтировать 105 км асфальтобетонного покрытия.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В рамках осеннего призыва отправятся служить 45 зареченцев
Тропа здоровья в Пензе временно закрыта для прохода граждан В Пензенском районе завершен ремонт моста через реку Ардым
В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама