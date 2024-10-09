Отремонтирован участок дороги «Кондоль — Шемышейка», проходящий через село Воробьевка Общество

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Участок региональной автодороги «Кондоль — Шемышейка» протяженностью более 5 км, проходящий через село Воробьевка Шемышейского района Пензенской области, отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Сначала подрядчик провел устройство основания автомобильной дороги методом холодной регенерации с добавлением нового материала для укрепления несущей способности. После окончания усиления были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка. Установлены новые знаки. Также был организован заездной карман», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что всего в 2024 году благодаря нацпроекту в Пензенской области удалось отремонтировать 105 км асфальтобетонного покрытия.