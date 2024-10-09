Пензенский «Маяк» отправил девятый гуманитарный груз в зону СВО Общество

Пенза, 9 октября 2024. PenzaNews. Пензенский холдинг «Маяк» отправил девятый гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Очередной (девятый по счету) гуманитарный конвой отправил пензенский холдинг «Маяк» в зону проведения специальной военной операции. В его составе три грузовых автомобиля и один легковой — суммарно 20 тонн груза, который так нужен и нашим бойцам, и тем, кто занят восстановлением регионов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 9 октября.

Он уточнил, что в зону СВО будут доставлены стройматериалы, инструменты, запчасти для «КамАЗов», «УАЗов» и «Уралов», а также емкости для хранения воды.

«Разумеется, ребятам привезут то, что крайне необходимо для ведения боевых действий, — средства радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, прицелы, тепловизоры», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, груз пойдет через Курскую и Белгородскую области в Луганск, Донецк, Пологи, Мелитополь и Херсонскую область.

«На подходе уже новый конвой — отправка гуманитарной помощи в зону СВО ведется непрерывно. Так мы приближаем нашу общую победу!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.