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Строительство дороги на улице Героя России Сергеева в Заре вступило в завершающую стадию

10:02 | 10.10.2024 | Общество

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Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Строительство автодороги на улице Героя России Сергеева в микрорайоне Заря города Пензы вступило в завершающую стадию.

Строительство дороги на улице Героя России Сергеева в Заре вступило в завершающую стадию

Фото: T.me/basenkoAN

«Завершаем строительство дороги по улице Героя России Сергеева в микрорайоне Заря. Она проходит вдоль нового жилого комплекса для переселения граждан из аварийного фонда и вокруг школы №38 имени Б.Ф. Зубкова. Напомню, что проект реализуем по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы». К сегодняшнему дню готова проезжая часть и тротуары, установлены перильные ограждения и дорожные знаки. Подрядчик укладывает тактильную плитку, наносит дорожную разметку и приводит в порядок прилегающую территорию», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувшую среду, 9 октября.

Он добавил, что ранее подрядная организация выполнила работы по переустройству инженерных коммуникаций, монтажу наружного освещения, прокладке ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев.

«Микрорайон активно застраивается. Шаг за шагом мы развиваем здесь инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Уверен, что ввод в эксплуатацию новой двухполосной дороги протяженностью около 2 км повысит уровень комфорта для местных жителей», — подчеркнул Александр Басенко.

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