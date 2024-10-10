Сезон проведения ярмарок в Заречном стартует 12 октября Общество

Заречный, 10 октября 2024. PenzaNews. Сезон проведения ярмарок в городе Заречном Пензенской области стартует в предстоящую субботу, 12 октября, и продлится, как ожидается, до 5 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Место проведения субботних ярмарок осталось прежним: улица Озерская — участок от проспекта 30-летия Победы до [улицы] Заречной, 24. Время работы торговых рядов — с 8.00 до 15.00», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в день первой ярмарки будет организована часовая концертная программа.

Как отметила и.о. начальника отдела предпринимательства администрации города Вера Романовскова, на участие в ярмарках заявились 259 торговцев из 15 районов Пензенской области и около 10 — из Заречного.

«Больше всего участников ожидаем из Бессоновского района. В основном все привезут продовольственную продукцию: мясо, рыбу, молочные продукты, овощи. Также на ярмарке можно будет приобрести саженцы, одежду, обувь», — сказала Вера Романовскова, слова которой приводятся в сообщении.