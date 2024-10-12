Пензенская Госавтоинспекция предупредила об ухудшении погодных условий Общество

Пенза, 12 октября 2024. PenzaNews. Заморозки ожидаются на территории Пензенской области в ближайшие дни, возможно выпадение осадков, что может привести к образованию наледи на проезжей части. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в субботу, 12 октября.

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«Сотрудники пензенской Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть предельно внимательными, проявлять особую осторожность при управлении автомобилем. Недостаточная видимость увеличивает опасность при движении в сложных условиях. Передвигаться необходимо только на исправных транспортных средствах, имея при себе необходимый запас топлива», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы.