21:47:15 Суббота, 12 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

12:15 | 12.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 12 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе муниципального учреждения «Земетчинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, обнаружению взрывного устройства и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников учреждения при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в январе–августе 2024 года снизился на 8,7%
В Пензе возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, ударившегося головой при падении на асфальт у подъезда В Чемодановке игра ребенка с зажигалкой привела к пожару
Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредиты и перевел более 1 млн. рублей на чужие счета Понтонный мост в «Спутнике» будет временно закрыт для проведения технических работ
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама