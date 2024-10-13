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Прокуратура потребовала оборудовать искусственным освещением участок трассы в районе Березовки

13:30 | 13.10.2024 | Общество

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Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области обратилась в суд с иском, в котором попросила возложить на ФКУ «Поволжуправтодор» обязанность оборудовать стационарное электрическое освещение на участке федеральной трассы Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — автомобильная дорога Р-260», проходящем через село Березовка, до 1 мая 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура потребовала оборудовать искусственным освещением участок трассы в районе Березовки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поступившему обращению жительницы Березовки прокуратура Колышлейского района Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на участке автомобильной дороги федерального значения общего пользования Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка — автомобильная дорога Р-206», пролегающем через населенный пункт — село Березовка, отсутствует ночное электрическое освещение. Анализ состояния безопасности дорожного движения на указанном участке федеральной автодороги показал, что в 2023 году на нем произошло три ДТП, в том числе одно с причинением вреда здоровью, в 2024 году — два ДТП, в том числе одно со смертельным исходом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обеспечение безопасности движения транспортных средств на автодорогах общего пользования федерального значения, организация деятельности по их эксплуатации, ремонту и содержанию относятся к компетенции ФКУ «Поволжуправтодор».

«По итогам проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление. [...] Иск находится на рассмотрении районного суда», — отмечается в тексте.

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