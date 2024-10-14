Новые камеры видеонаблюдения помогают обеспечивать безопасность в «Спутнике» Общество

Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Новые камеры видеонаблюдения, которые установлены на территории «Города Спутника» в селе Засечном Пензенской области, помогают обеспечивать безопасность жителей и гостей микрорайона.

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«Мы установили 40 новых камер, которые обеспечивают безопасность на всей территории. Камеры передают четкое изображение, отлично работают в темноте и при необходимости могут распознавать лица благодаря современным программам», — говорится в сообщении, размещенном в группе «Парк Спутника» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 14 октября.

В нем добавляется, что изображения с видеокамер выводятся на единый экран, при необходимости оператор готов оперативно вызвать экстренные службы.