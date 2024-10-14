В Пензенской области не менее 85% дорог опорной сети планируется привести в нормативное состояние до конца 2027 года — губернатор Общество

Пенза, 14 октября 2024. PenzaNews. Не менее 85% дорог опорной сети в Пензенской области планируется привести в нормативное состояние до конца 2027 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Мы продолжаем приводить в порядок опорную сеть дорог Пензенской области, которая обеспечивает транспортную связанность российских регионов. До конца 2027 года планируем довести до нормативного состояния не менее 85% таких дорог», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 14 октября.

Олег Мельниченко отметил, что в сельской местности в первую очередь работы ведутся на трассах, имеющих важное значение для развития производства и для улучшения качества жизни в отдаленных районах.

«В Башмаковском районе закончен ремонт дорожных отрезков «Поим — Башмаково — Земетчино» и «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково», в Камешкирском — «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино». Работы выполнены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — уточнил глава региона.

Он добавил, что за счет средств дорожного фонда Пензенской области в Бессоновке обновлен участок дороги «Пенза — Лунино».

«Сейчас нормативность региональных дорог опорной сети Пензенской области приведена к показателю почти в 83%, то есть 575 км. Действуют выездные лаборатории, оценивающие качество проведенных работ. Ровные дороги — это не только комфорт, но и безопасность водителей и пассажиров», — подчеркнул Олег Мельниченко.