В Пензенской области 16 октября пройдет форум для семей участников СВО «Вместе к победе» Общество

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Межрегиональный форум «Вместе к победе» пройдет в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области в предстоящую среду, 16 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект «Вместе к победе» призван увековечить память о героическом подвиге, стойкости и мужестве участников и ветеранов СВО. В межрегиональном форуме примут участие семьи участников и ветеранов СВО из воинских частей Пензенской, Ульяновской областей и Республики Башкортостан, а также школьники и студенты, руководители профильных министерств и ведомств, представители органов исполнительной и законодательной власти, экспертного сообщества», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в рамках мероприятия будут действовать тематические площадки «Мастерская здоровья», «Психологическая мастерская», «Консультационная мастерская» и «Творческая мастерская», а также состоится панельная дискуссия «Специальная военная операция — ключевая точка формирования исторической памяти будущего».

Из сообщения следует, что социально значимый проект, реализуемый пензенской региональной общественной организацией «Центр воспитания и развития молодежи», поддержан Фондом президентских грантов, стратегическим партнером выступает колледж транспортных технологий.