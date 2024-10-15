ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошенничества в отношении родственников участников СВО Общество

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях мошеннических действий в отношении родственников участников специальной военной операции.

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«Установлено, что в настоящее время близким родственникам мобилизованных граждан поступают телефонные звонки с предложением оформления мер социальной поддержки в связи с нахождением военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции. После перечисления денежных средств за оказание услуг мошенники перестают выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.