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Глава Пензы поручил продумать шаги по расширению функционала лагерей «Строитель» и «Юность»

15:00 | 16.10.2024 | Общество

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Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил продумать шаги по расширению функционала муниципальных детских оздоровительных лагерей «Строитель» и «Юность».

Глава Пензы поручил продумать шаги по расширению функционала лагерей «Строитель» и «Юность»

Фото: Penza-gorod.ru

«Вопрос организации детского отдыха в период каникул становится все более актуальным. У нас достаточно желающих оздоровить ребенка, не выезжая за пределы области. Нужно продумать шаги, с помощью которых можно расширить функционал муниципальных лагерей «Строитель» и «Юность», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Александр Басенко также поставил задачу проанализировать возможность приобретения путевок для школьников Пензы в лагерях различных направлений, в том числе со спортивным, краеведческим, историческим уклоном и ведомственной принадлежности, сообщает пресс-служба городской администрации.

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