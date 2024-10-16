Глава Пензы поручил продумать шаги по расширению функционала лагерей «Строитель» и «Юность» Общество

Пенза, 16 октября 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил продумать шаги по расширению функционала муниципальных детских оздоровительных лагерей «Строитель» и «Юность».

Фото: Penza-gorod.ru

«Вопрос организации детского отдыха в период каникул становится все более актуальным. У нас достаточно желающих оздоровить ребенка, не выезжая за пределы области. Нужно продумать шаги, с помощью которых можно расширить функционал муниципальных лагерей «Строитель» и «Юность», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Александр Басенко также поставил задачу проанализировать возможность приобретения путевок для школьников Пензы в лагерях различных направлений, в том числе со спортивным, краеведческим, историческим уклоном и ведомственной принадлежности, сообщает пресс-служба городской администрации.