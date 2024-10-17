В ДНР открыт участок трассы «Новороссия», капремонт которого вели специалисты пензенского «Мостовика» Общество

Пенза, 17 октября 2024. PenzaNews. Участок трассы Р-280 «Новороссия» протяженностью 10 км, капитальный ремонт которого вели специалисты пензенской компании «Мостовик», торжественно открыт в Донецкой народной республике.

Фото: Pnzreg.ru

«В Донецкой народной республике торжественно открыли первый участок трассы Р-280 «Новороссия», капитальный ремонт которого вели специалисты пензенской компании «Мостовик». Завершены работы на первых 10 км сухопутного пути в Крым — от границы с Ростовской областью до Новоазовска. Общая протяженность дороги — 37 км», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 16 октября.

Он добавил, что полностью закончить ремонт планируется до конца года.

«Спасибо заместителю председателя правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину за то, что доверили пензенским дорожникам эту работу. Уверен, что наши земляки не подведут. Они понимают всю важность восстановления социально значимых объектов на новых российских территориях. Более 500 человек с привлечением 300 единиц техники трудятся в круглосуточном режиме, чтобы быстрее запустить здесь движение», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, готовность двух оставшихся участков трассы «Новороссия» составляет примерно 90%.

«Глава ДНР отметил «невиданные темпы работ» пензенских специалистов, поздравив их с наступающим Днем работника дорожного хозяйства. Наши дорожники выходят на объекты и в праздники, и в будни. Благодарю за добросовестный труд!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.