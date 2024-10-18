Олег Мельниченко провел прием граждан Общество

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах общения с жителями глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, жительница микрорайона Арбеково обратила внимание на необходимость ремонта дороги около гимназии №13 и предложила обустроить неподалеку парковку.

«Дорогу сделают до конца ноября, по парковке — поручил выехать на место представителям администрации города Пензы, чтобы оценить ситуацию и принять оптимальное решение», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что вопрос ремонта дороги также подняла жительница поселка Победа.

«Съезд с трассы М5 заасфальтируют в ноябре, обновление дороги от Победы до Побединских дач запланировали на весну, чтобы люди с легким сердцем начинали садово-огородный сезон. В следующем году также продолжим благоустройство внутридворовых территорий Пензы, которые не видели асфальтировки с советских времен. Пришла пора приводить их в порядок», — сообщил губернатор.

Олег Мельниченко отметил, что отдельное внимание в ходе приема граждан было уделено жительнице села Грабово, внук которой находится в зоне проведения специальной военной операции.

«Случилась беда — во время тушения пожара у соседей серьезно пострадала и их квартира. Поручил помочь в организации ремонта, качество выполненных работ проверю лично. Наши фронтовики должны быть уверены в том, что их близких не оставят без поддержки», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что в ходе приема граждан его порадовала активная молодежь.

«Методист ассоциации школьных музеев Пензенской области Виктор Колгатин просит помочь в приобретении макетов автомата Калашникова и пошиве армейской формы времен Великой Отечественной войны для «Музея на колесах», экспозицию которого могут увидеть жители даже самых отделенных уголков нашего региона. Специалисту областного штаба студотрядов Камиле Мухаметовой очень нужны два автобуса, чтобы организовать для своих товарищей поездку в Москву, на всероссийский слет студенческих отрядов. Обязательно поможем ребятам реализовать эти планы», — написал Олег Мельниченко.