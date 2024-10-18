17:06:41 Пятница, 18 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Русском Камешкире прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

12:04 | 18.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Камешкирского района».

В Русском Камешкире прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления ФСБ России, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, блокированию преступников в здании и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников учреждения при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

Читайте также
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
В четырех районах Пензенской области полностью выполнены работы по пуску тепла Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 1,7 млн. рублей на чужой счет
Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Балицким В Пензенской области бывший работник ресурсоснабжающей организации осужден за коммерческий подкуп
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама