Принят закон «Об использовании копии Знамени Победы в Пензенской области» Общество

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Региональный закон «Об использовании копии Знамени Победы в Пензенской области» принят в ходе 22-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 18 октября.

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«В День Победы копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются на зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) органов государственной власти Пензенской области, государственных организаций Пензенской области наряду с государственным флагом Российской Федерации, флагом Пензенской области», — говорится в законе, который присутствующие на сессии депутаты приняли единогласно.

В нем добавляется, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, в дни воинской славы и памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области используют копии Знамени Победы в соответствии с федеральным законом от 7 мая 2007 года №68-ФЗ «О Знамени Победы».

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.