В Пензенской области введена новая мера поддержки для детей участников СВО Общество

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей принимающих или принимавших участие в СВО военнослужащих, которые обучаются очно на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования в федеральных государственных образовательных организациях, расположенных на территории Пензенской области, введена в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания области.

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В нем уточняется, что соответствующие изменения внесены в ст. 4.4. закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» в ходе 22-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 18 октября.

«В настоящее время аналогичная норма действует в отношении лиц, получающих среднее профессиональное образование по очной форме обучения в государственных образовательных организациях Пензенской области», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что на данный момент в регионе в колледжах и филиалах вузов, находящихся в федеральном подчинении, по программам среднего профобразования обучаются 157 студентов указанной категории.

«Действие [закона] будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала 2024–2025 учебного года», — добавляется в тексте.