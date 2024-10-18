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Губернатор Пензенской области поручил активизировать работу по благоустройству населенных пунктов до первого снега

15:19 | 18.10.2024 | Общество

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил активизировать работу по благоустройству населенных пунктов до первого снега.

Губернатор Пензенской области поручил активизировать работу по благоустройству населенных пунктов до первого снега

Фото: Pnzreg.ru

«Месячник по благоустройству, который изначально планировалось провести в период с 30 августа до 5 октября, продлен до 1 ноября. Конечный результат не должен вызывать нареканий. На сегодняшний день с территорий муниципальных образований вывезено более 13 тыс. кубометров мусора, ликвидировано более 1 тыс. свалок. Убрано более 700 кладбищ, к которым отремонтировано около 200 км подъездных путей. Работу нужно продолжать, чтобы успеть до первого снега. Чем лучше уберем сейчас, тем проще будет приводить в порядок весной наши населенные пункты», — написал глава региона в своем Telegram-канале, комментируя итоги заседания областного правительства, на котором рассматривался вопрос о ходе проведения месячника по благоустройству.

По словам Олега Мельниченко, он также поручил организовать объезд Пензы и уделить особое внимание окраинам.

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