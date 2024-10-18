Информация об атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствует действительности — губернатор Общество

Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Распространяемая в социальных сетях информация о якобы произошедшей атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Проукраинские каналы распространяют «новость» об атаке вражеского дрона на военную часть, расположенную на территории Пензенской области. Сейчас эту тему активно разгоняют по социальным сетям сотрудники центра информационно-психологических операций Украины с целью вызвать у наших граждан панику. Сообщаю, что эта «информация» не соответствует действительности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками. Не дайте себя обмануть!» — призвал Олег Мельниченко.