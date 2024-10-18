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Информация об атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствует действительности — губернатор

16:48 | 18.10.2024 | Общество

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Распространяемая в социальных сетях информация о якобы произошедшей атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Информация об атаке дрона на военную часть в Пензенской области не соответствует действительности — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проукраинские каналы распространяют «новость» об атаке вражеского дрона на военную часть, расположенную на территории Пензенской области. Сейчас эту тему активно разгоняют по социальным сетям сотрудники центра информационно-психологических операций Украины с целью вызвать у наших граждан панику. Сообщаю, что эта «информация» не соответствует действительности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками. Не дайте себя обмануть!» — призвал Олег Мельниченко.

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