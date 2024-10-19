В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства
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Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников дорожного хозяйства состоялась в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 передовиков, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности.
В ходе церемонии, в которой приняли участие глава Минстроя региона Александр Гришаев, заместители главы администрации Пензы Ярослав Щигорев и Ильдар Усманов, директор Ассоциации пензенских строителей Виктор Галкин и другие официальные лица, отличившимся работникам дорожного хозяйства были вручены почетные грамоты и благодарности.