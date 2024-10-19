18:28:32 Суббота, 19 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства

12:43 | 19.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников дорожного хозяйства состоялась в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 передовиков, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности.

В ходе церемонии, в которой приняли участие глава Минстроя региона Александр Гришаев, заместители главы администрации Пензы Ярослав Щигорев и Ильдар Усманов, директор Ассоциации пензенских строителей Виктор Галкин и другие официальные лица, отличившимся работникам дорожного хозяйства были вручены почетные грамоты и благодарности.

Читайте также
Житель Сердобска осужден за организацию приготовления к совершению убийства по найму и нарушение неприкосновенности частной жизни Жительница Пензы лишилась более 350 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Земетчино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при покупке досок
Жительница Пензенского района лишилась 112 тыс. рублей при попытке заработать на маркетплейсе В Пензенской области вынесен приговор по делу о незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама