Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Малосердобинского района Общество

Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Малосердобинского района в минувшую пятницу, 18 октября.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители сообщали о необходимости восстановления надлежащего состояния дорожного покрытия и уличного освещения, благоустройства территории, поднимали вопросы бездействия органов местного самоуправления по организации надлежащего водоснабжения и водоотведения, оказания содействия семье участника специальной военной операции в оформлении соответствующих выплат», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по всем поступившим обращениям Олег Световой дал поручения тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области», — сказала собеседница агентства.