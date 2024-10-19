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Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Малосердобинского района

14:29 | 19.10.2024 | Общество

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Пенза, 19 октября 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Олег Световой провел выездной личный прием жителей Малосердобинского района в минувшую пятницу, 18 октября.

Зампрокурора Пензенской области Олег Световой провел личный прием жителей Малосердобинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители сообщали о необходимости восстановления надлежащего состояния дорожного покрытия и уличного освещения, благоустройства территории, поднимали вопросы бездействия органов местного самоуправления по организации надлежащего водоснабжения и водоотведения, оказания содействия семье участника специальной военной операции в оформлении соответствующих выплат», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по всем поступившим обращениям Олег Световой дал поручения тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Ход и результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле заместителя прокурора области», — сказала собеседница агентства.

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