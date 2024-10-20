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Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

09:16 | 20.10.2024 | Общество

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Пенза, 20 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Плодотворный труд работников отрасли способствует формированию современной инфраструктуры региона, служит надежной основой для экономического роста и влияет на качество жизни людей», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

По его словам, Пензенская область занимает ведущие позиции в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в текущем году выполнены работы по капремонту, строительству и реконструкции автодорог общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 400 км.

«Осуществлены масштабные проекты по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений в Нижнем Ломове, в Спасском районе, через реку Ардым в Пензенском районе. Завершено строительство транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал» в Пензе», — напомнил губернатор.

«С гордостью могу отметить, что дорожные строители достойно справляются с решением возложенных на них стратегических задач. Убежден, что так будет и впредь», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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