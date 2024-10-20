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Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

10:00 | 20.10.2024 | Общество

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Пенза, 20 октября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Благодаря вашей работе появляются новые магистрали и транспортные развязки, ремонтируются старые автомобильные дороги, мосты и путепроводы. Вы вносите огромный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и делайте все, чтобы передвижение по улицам города было максимально комфортным и удобным», — отметил спикер гордумы.

«Вы трудитесь и в будни, и в праздники, и ночью, и днем, и в зной, и в дождь, и мы видим, как благодаря вам областной центр становится краше и благоустроеннее, как меняется к лучшему жизнь тысяч людей и создаются более широкие возможности для развития промышленности и бизнеса. Искренне благодарю вас за добросовестный труд и верность избранному делу!» — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам дорожного хозяйства здоровья, счастья, мира, новых трудовых достижений и успехов в профессиональной деятельности.

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