Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 октября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Благодаря вашей работе появляются новые магистрали и транспортные развязки, ремонтируются старые автомобильные дороги, мосты и путепроводы. Вы вносите огромный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и делайте все, чтобы передвижение по улицам города было максимально комфортным и удобным», — отметил спикер гордумы.

«Вы трудитесь и в будни, и в праздники, и ночью, и днем, и в зной, и в дождь, и мы видим, как благодаря вам областной центр становится краше и благоустроеннее, как меняется к лучшему жизнь тысяч людей и создаются более широкие возможности для развития промышленности и бизнеса. Искренне благодарю вас за добросовестный труд и верность избранному делу!» — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам дорожного хозяйства здоровья, счастья, мира, новых трудовых достижений и успехов в профессиональной деятельности.