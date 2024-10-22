В селе Большая Елань ликвидирована несанкционированная свалка Общество

Пенза, 22 октября 2024. PenzaNews. Несанкционированная свалка ликвидирована в селе Большая Елань Пензенской области после вмешательства прокуратуры.

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«По появившейся в СМИ информации о несанкционированной свалке у кладбища в селе Большая Елань прокуратура Пензенского района провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Установлено, что скопление мусора образовалось на участке местности площадью 70 кв. метров на землях сельского поселения. Местная администрация меры к ликвидации свалки не принимала», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в этой связи прокуратура района внесла представление в орган местного самоуправления и возбудила в отношении главы администрации сельского поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«В результате принятых мер прокурорского реагирования муниципальный чиновник оштрафован на 500 рублей, несанкционированная свалка органом местного самоуправления ликвидирована», — добавила собеседница агентства.