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В Башмаковском районе завершен капитальный ремонт двух домов культуры

09:03 | 23.10.2024 | Общество

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Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Два дома культуры капитально отремонтированы в Башмаковском районе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Башмаковском районе завершен капитальный ремонт двух домов культуры

Фото: T.me/omelnichenko

«Завершен капитальный ремонт двух домов культуры — в селе Кандиевка и поселке Новознаменский, в каждом из которых проживает порядка 500 человек. Благодаря нацпроекту «Культура» и софинансированию из федерального бюджета мы смогли провести модернизацию зданий, создав комфортные условия для работников и посетителей ДК. Заменены инженерные коммуникации, полностью обновлены фасады зданий, отремонтированы помещения. В творческих формированиях этих клубов занимаются в общей сложности около трех сотен человек. Уверен, что теперь они будут репетировать и давать концерты с совершенно другим настроем», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 22 октября.

Он отметил, что с каждым годом в Пензенской области становится все больше современных учреждений культуры.

«Мы стремимся к тому, чтобы у жителей не только областного центра, но и районов области были все возможности для творческого развития и интересного досуга», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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