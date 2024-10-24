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В Пензенской области 25 октября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

10:20 | 24.10.2024 | Общество

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Пенза, 24 октября 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящую пятницу, 25 октября.

В Пензенской области 25 октября пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которой заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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