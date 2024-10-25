10:55:31 Пятница, 25 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня

09:03 | 25.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится три дня, стартовало на территории Пензенской области в пятницу, 25 октября.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

Читайте также
В Бессоновском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой В Земетчинском районе выявлена незаконная рубка сосны
В Нижнем Ломове полицейские раскрыли кражу медного кабеля стоимостью почти 90 тыс. рублей В Каменском районе иномарка съехала с дороги в кювет, пострадала женщина
В Пензе пенсионерка госпитализирована после наезда автомобиля До двух лет лишения свободы грозит жителю Мордовии, который похитил из магазина в Пензе дорогой алкоголь
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама