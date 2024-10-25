Александр Лейзенберг провел по видеосвязи прием жителей Каменского района Общество

Пенза, 25 октября 2024. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел по видеосвязи прием жителей Каменского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители в своих обращениях преимущественно затрагивали социальные вопросы. Граждане сообщали о фактах ненадлежащего обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, бездействия органов местного самоуправления и управляющей компании в сфере благоустройства, неудовлетворительной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ненадлежащей организации водоотведения. Ряд заявителей подняли вопросы о законности расторжения договоров управления многоквартирными домами со стороны управляющей компании, а также выразили несогласие с принятыми процессуальными решениями на досудебной стадии уголовного судопроизводства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по всем поступившим обращениям Александр Лейзенберг поручил межрайонному прокурору тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль первого заместителя прокурора области», — сказала собеседница агентства.