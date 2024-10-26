В Нижнем Ломове прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 26 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе нижнеломовской центральной районной больницы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, организации оцепления и блокирования здания больницы при обнаружении взрывного устройства, информированию населения и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников лечебного учреждения при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ.