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В Нижнем Ломове прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

09:07 | 26.10.2024 | Общество

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Пенза, 26 октября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе нижнеломовской центральной районной больницы.

В Нижнем Ломове прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, организации оцепления и блокирования здания больницы при обнаружении взрывного устройства, информированию населения и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий сотрудников лечебного учреждения при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ.

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