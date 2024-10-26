В Пензе работы по капремонту плотины на улице Стасова выходят на завершающий этап Общество

Пенза, 26 октября 2024. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту плотины на улице Стасова в Пензе выходят на завершающий этап. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мероприятия по укреплению тела плотины завершены, проложены необходимые коммуникации. Проведена замена труб, выполнены бетонные работы. В планах укрепление и благоустройство откосов нижнего и верхнего бьефа — участков плотины, примыкающих к гидротехническому сооружению. Верхний бьеф со стороны воды укрепляется бетонными плитами. Песчаное основание под них организовано, подрядчик приступает к устройству щебеночного, куда будут укладываться плиты. Часть из них изготовлена вновь, другая была демонтирована до начала ремонта, обследована и признана пригодной для повторного использования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с сухой стороны плотина будет укреплена засевом трав, на гребне плотины заасфальтируют дорожку.

«Все указанные работы запланировано провести до декабря текущего года. До наступления холодов задвижка на донном водосбросе должна быть закрыта, чтобы в весенний паводок будущего года в пруд начала набираться вода», — указано в тексте.

В нем отмечается, что после начала мероприятий по капремонту возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию.

«В проекте были предусмотрены ремонт и восстановление ковша, крепление площадки входного оголовка, водопроводящей трубы, устройство выходной части водосбросного сооружения, восстановление ледозащитного сооружения со служебным мостиком, очистка отводящего канала от ила и древесно-кустарниковой растительности, капремонт донного водовыпуска», — говорится в сообщении.

Плотина на улице Стасова в Пензе была построена в 1984 году.

С того времени ремонт сооружения ни разу не проводился.

Объем пруда составляет 432 тыс. кубометров воды. Длина плотины — 260 метров, ширина — 16 метров.