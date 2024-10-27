Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

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«Развитие отрасли по праву является одной из ключевых государственных задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В Пензенской области мы обновляем подвижной состав общественного транспорта как в областном центре, так и в муниципальных районах. Начиная с 2022 года, региональное правительство закупило 179 транспортных средств: 94 троллейбуса и 85 автобусов. Новая техника соответствует всем современным техническим и экологическим стандартам», — отметил глава региона.

Он добавил, что особое внимание уделяется вопросам дальнейшего развития инфраструктуры, доступности услуг общественного транспорта, увеличению объемов пассажирских перевозок и повышению безопасности.

«Убежден, что накопленный опыт, профессионализм сотрудников отрасли, добросовестный труд позволят добиться успешной реализации всех намеченных планов», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.