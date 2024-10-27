22:28:30 Воскресенье, 27 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

10:00 | 27.10.2024 | Общество

Печать

Пенза, 27 октября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники автотранспортных предприятий города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Без вас сложно представить нашу повседневную жизнь: вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, грузовые и пассажирские перевозки, связывая воедино населенные пункты нашей бескрайней страны. От вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за нелегкий труд! Убежден, что благодаря высокому уровню профессионализма и ответственному подходу к делу вы и впредь будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта крепкого здоровья, счастья, безопасных дорог, безаварийной работы, надежной техники и успехов в труде.

Читайте также
В Богословке водитель «Datsun on-DO» сбил мужчину В Пензе пожилая женщина госпитализирована после падения в автобусе
В Заречном мужчина с отверткой угрожал соседке убийством, возбуждено дело В отношении жителя Пачелмы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В Сердобске столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка В Бессоновском районе мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама