Денис Соболев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 октября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники автотранспортных предприятий города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Без вас сложно представить нашу повседневную жизнь: вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, грузовые и пассажирские перевозки, связывая воедино населенные пункты нашей бескрайней страны. От вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за нелегкий труд! Убежден, что благодаря высокому уровню профессионализма и ответственному подходу к делу вы и впредь будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта крепкого здоровья, счастья, безопасных дорог, безаварийной работы, надежной техники и успехов в труде.