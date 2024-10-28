УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 9 месяцев 2024 года Общество

Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 9 месяцев 2024 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, за отчетный период судебными органами (по последнему судебному акту) рассмотрено 65 дел с участием налоговых органов (за 9 месяцев 2023 года — 60), сумма рассмотренных судами требований составила 658,7 млн. рублей (за 9 месяцев 2023 года — 1 млрд. 938,9 млн. рублей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рассмотренных судебных дел увеличилось на 5 единиц, сумма рассмотренных судами требований уменьшилась в 2,94 раза.

«В пользу налоговых органов принято 48 судебных актов, что составляет 73,8% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 70,6%», — сказано в тексте.