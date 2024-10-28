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В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства

18:13 | 28.10.2024 | Общество

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Два нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области на минувшей неделе.

В Пензенской области выявлено два нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что оба нарушения связаны с провозом собранного заряженного охотничьего огнестрельного оружия.

«В отношении нарушителей, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы. В соответствии с действующим законодательством [...] гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей, а также лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — сказано в тексте.

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